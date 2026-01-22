Однако он прогнозирует переход от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам. Об этом Денис Шмыгаль написал вечером 21 января.

Читайте также Графики введены во всех областях: как будут выключать свет 22 января

Какова ситуация со светом и теплом в Киеве?

Сейчас в Киеве продолжают действовать экстренные отключения.

Но, по словам Шмыгаля, энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к "жестким, но прогнозируемым графикам".

Отмечается, что выйти на этот режим планируют в ближайшие дни.

По словам министра энергетики, в течение 21 января над восстановлением света и тепла работали 160 бригад. А ночью этим должны были заниматься 52 бригады.

"Должны быть готовы к любым сценариям. Относительно тепла и социальной сферы", – добавил он.

Шмыгаль также сообщил, что удалось частично стабилизировать работу теплогенерации. Впрочем, без отопления до сих пор 3 261 дом.

Обратите внимание! На критических точках Киева работают 124 генератора различной мощности. Также в столице развернут 91 пункт помощи ГСЧС на 68 локациях.

Какая ситуация по Украине?