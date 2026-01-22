Об этом рассказал бывший председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Кем был Алексей Брехт?

Алексей Брехт был автором ключевых креативных решений, которые позволяли восстанавливать выключатели, релейные залы, трансформаторы и даже целые подстанции

По словам Кудрицкого, под руководством Брехта бригады "Укрэнерго" научились заменять магистральные трансформаторы в 4 – 6 раз быстрее, чем операторы европейских энергосистем, а также работать под напряжением 750 тысяч вольт.

К тому же именно под руководством Брехта был разработан дизайн укрытий для трансформаторов и подземных пунктов управления.

Он был мозгом Укрэнерго, сущностью той инженерной креативности, благодаря которой украинскими энергетиками восхищается весь мир, и благодаря которой Укрэнерго выиграло две (!) премии американского института Эдисона, которые являются энергетическим аналогом Оскара в кинематографе,

– рассказал Владимир Кудрицкий.

Между тем бывший глава Нафтогаза Андрей Коболев назвал Алексея Брехта человеком, "который мог из невозможного сделать возможное" и помогал найти решение в сверхсложной ситуации.

Он очень много делал сам – своими руками, прямо на объектах, на которых проводил слишком много времени как для руководителя такого уровня,

– говорится в заметке.

Даже в рождественскую ночь Брехт сопровождал пуск сложного энергетического объекта, параллельно работая над восстановлением системы после российских обстрелов.

Что известно о гибели экс-руководителя "Укрэнерго"?