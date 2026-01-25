Про це у розмові з 24 Каналом зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, пояснивши, коли може частково стабілізуватися ситуація з графіками відключень світла. Він також розкрив, який період часу може бути потрібний для нормалізації роботи енергетичної системи України.

Чи стабілізується ситуація зі світлом влітку?

Омельченко наголосив, що коли настане потепління, збільшиться світовий день, тоді покращиться ефективність роботи сонячних електростанцій, яких дуже багато в Україні. Ці чинники мають зіграти велику роль у тому, щоб енергетична система покращила свою роботу. Також, коли закінчиться осінньо-зимовий період, відповідно зменшиться споживання електричної енергії.

Тому з середини березня вже можна чекати значного зниження термінів стабілізаційних відключень. Така ситуація має зберегтися по середину червня,

– підкреслив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Ще один період – з кінця серпня до середини жовтня – також сприятливий, на його думку, для того, щоб стабілізувати енергозабезпечення.

Зверніть увагу! Внаслідок ворожих масованих обстрілів у Києві станом на 25 січня без опалення залишаються 1676 багатоповерхівок. Водночас від минулого вечора комунальники та енергетики відновили теплопостачання у понад 1600 будинків.

"Влітку ситуація може бути не такою стабільною, оскільки атомні блоки, які забезпечують основну генерацію, входять у ремонт. Тому у липні – на початку серпня, в спекотну погоду, як не складно передбачити, можуть бути запроваджені графіки з великими проміжками відключення електричної енергії", – зазначив він.

Проте у стратегічному плані для повного відновлення енергетичної системи і, відповідно, функціонування економіки України потрібно значно більше часу. Адже ця система, за його словами, має стабільно працювати, щоб повернулися люди, щоб бізнес відчув перспективу і надійність.

Цей процес, на мій погляд, може розтягнутися приблизно на період до п'яти років,

– пояснив Володимир Омельченко.

Потрібно, як підкреслив директор енергетичних програм Центру Разумкова, не просто відновити енергетичну систему – цього замало. Є певні об'єкти, які взагалі немає сенсу відновлювати. Наприклад, якщо зруйновано стару ТЕС, яка була збудована 60 років тому, відновлювати її особливого сенсу немає.

Він додав, що замість неї необхідно розбудовувати децентралізовану генерацію десятків і сотень малих електростанцій, зокрема, з відновлюваних джерел енергії.

Яка ситуація з відключенням світла в Україні?