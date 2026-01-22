Російські удари спричиняють пошкодження генераційного обладнання, розбивають розподільчі мережі й трансформатори. Про таке повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Як Шмигаль оцінив ситуацію в енергосистемі?

За словами міністра, становище надважке. Енергетики змушені й надалі застосовувати екстрені відключення.

Так, Укренерго змушене вводити спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії, щоб запобігти повному розвалу енергосистеми країни.

Найскладніша ситуація в Києві, Київській області та на Дніпровщині,

– підкреслив Шмигаль.

Протягом дня над відновленням теплопостачання в оселях столиці працювало 165 ремонтних бригад, а на нічну зміну заступають ще 83. Міністр зазначив що роботу енергетиків серйозно ускладнюють безпекові ризики.

Варто зауважити, сьогодні, 22 січня, ввечері в Києві пролунала 2000 повітряна тривога за час воєнного стану.

Денис Шмигаль додав, що ворог не лише руйнує інфраструктуру, а й намагається розколоти нас зсередини через фейки та маніпуляції. Він закликав довіряти лише офіційним джерелам.

"Розуміємо, що людям надзвичайно важко, дається взнаки втома і стрес від постійних терористичних атак. Але випадки фізичної агресії щодо ремонтників неприпустимі: ці люди працюють на холоді цілодобово, на межі своїх можливостей. Вони справжні герої. Вони роблять все можливе, щоб відновити світло і тепло якнайшвидше", – резюмував міністр.

А що з атомними електростанціями?