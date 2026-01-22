Российские удары вызывают повреждения генерационного оборудования, разбивают распределительные сети и трансформаторы. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Как Шмыгаль оценил ситуацию в энергосистеме?
По словам министра, положение сверхтяжелое. Энергетики вынуждены и в дальнейшем применять экстренные отключения.
Так, Укрэнерго вынуждено вводить специальные графики аварийных отключений электроэнергии, чтобы предотвратить полный развал энергосистемы страны.
Самая сложная ситуация в Киеве, Киевской области и на Днепровщине,
– подчеркнул Шмыгаль.
В течение дня над восстановлением теплоснабжения в домах столицы работало 165 ремонтных бригад, а на ночную смену заступают еще 83. Министр отметил, что работу энергетиков серьезно осложняют риски безопасности.
Стоит заметить, сегодня, 22 января, вечером в Киеве прозвучала 2000 воздушная тревога за время военного положения.
Денис Шмыгаль добавил, что враг не только разрушает инфраструктуру, но и пытается расколоть нас изнутри через фейки и манипуляции. Он призвал доверять только официальным источникам.
"Понимаем, что людям очень трудно, сказывается усталость и стресс от постоянных террористических атак. Но случаи физической агрессии в отношении ремонтников недопустимы: эти люди работают на холоде круглосуточно, на пределе своих возможностей. Они настоящие герои. Они делают все возможное, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее", – резюмировал министр.
А что с атомными электростанциями?
По данным украинской разведки и руководства государства, Россия планирует удары по подстанциям украинских АЭС, чтобы заблокировать выдачу электроэнергии в сеть. На фоне уже ослабленной энергосистемы это существенно повышает риск тотального блэкаута.
Так, в случае их вывода из строя дефицит мощности в системе может достичь 50 – 60% (сейчас он составляет около 40%) и продлится несколько дней.
Впрочем, по словам энергетического эксперта Андрея Закревского (в комментарии 24 Каналу), Украина имеет значительный потенциал солнечной и ветровой генерации. Если погода будет благоприятной, это поможет избежать критического ухудшения отключений днем.