Про це 24 Каналу розповіла членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine Вікторія Войціцька, зауваживши, що значно краще поки що не буде. Утім, є варіанти, за яких ситуація стане ще важчою.

Читайте також Є позитивні тенденції, – експерт пояснив, коли світла в Україні може стати більше

Чого очікувати далі?

За словами Войціцької, якщо ворог спробує повністю знищити ключові об'єкти, які генерують тепло та електроенергію, то ситуація в Києві стане дуже складною. Особливо для мешканців лівого берега, де є багатоповерхівки, що повністю залежать від електрики.

Утім, робити будь-які прогнози зараз складно. Зараз кожна родина повинна зробити собі план, що вони робитимуть, якщо обставини стануть ще гіршими.

Окрім кожного з нас, існує ще й влада. Як міська, так і центральна, яка мала б підготувати рішення. Особливо для тих людей, які потребують особливої уваги; для літніх людей. Що їм робити? Де їм пережити ці складні часи принаймні до початку – середини березня, коли погодні умови стануть кращими,

– зазначила Войціцька.

Ситуація стане кращою, коли спадуть морози, а світловий день почне збільшуватися.

Ситуація в енергетиці: коротко