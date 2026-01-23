Про це 24 Каналу розповіла членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine Вікторія Войціцька, зауваживши, що значно краще поки що не буде. Утім, є варіанти, за яких ситуація стане ще важчою.
Чого очікувати далі?
За словами Войціцької, якщо ворог спробує повністю знищити ключові об'єкти, які генерують тепло та електроенергію, то ситуація в Києві стане дуже складною. Особливо для мешканців лівого берега, де є багатоповерхівки, що повністю залежать від електрики.
Утім, робити будь-які прогнози зараз складно. Зараз кожна родина повинна зробити собі план, що вони робитимуть, якщо обставини стануть ще гіршими.
Окрім кожного з нас, існує ще й влада. Як міська, так і центральна, яка мала б підготувати рішення. Особливо для тих людей, які потребують особливої уваги; для літніх людей. Що їм робити? Де їм пережити ці складні часи принаймні до початку – середини березня, коли погодні умови стануть кращими,
– зазначила Войціцька.
Ситуація стане кращою, коли спадуть морози, а світловий день почне збільшуватися.
Ситуація в енергетиці: коротко
- Міністр енергетики Денис Шмигаль сказав, що 22 січня 2026 року було найважчим днем для енергетики після блекауту в 2022 році. Все через постійні ворожі обстріли критичної інфраструктури.
- При цьому експерт з енергетики Геннадій Рябцем здивований від такої заяви. За його словами, енергетики не виділяють цей день поміж інших. Ситуація як було складною, так і є.
- Україна вже отримала понад 50 тонн обладнання для ремонту енергетичних об'єктів від партнерів. Найскладнішою зараз ситуація є в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській і Харківській областях.