Там возник пожар. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Какие последствия атаки на Запорожскую область?

По данным Федорова, ночью россияне атаковали Запорожский район. Вследствие этого в Вольнянске поднялся пожар. Кроме этого, там повреждены многоэтажки – выбиты окна, изуродованы фасады.

Последствия атаки на Запорожье / Фото Запорожской ОВА

Впоследствии враг нанес удар по Запорожью. На месте атаки произошел пожар. Около 6:22 он второй раз атаковал город, ударив четыре раза.

Вследствие этого повреждены частные дома. В одном из домов произошло возгорание, которое уже потушили спасатели. К счастью, во время атак никто не пострадал.

