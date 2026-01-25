Об этом рассказал советник министра обороны Сергей Бескрестнов, позывной "Флеш".
Смотрите также Непрерывный террор "Шахедами" продолжался в течение дня: какие последствия атаки
Что известно о "Шахэдах", управляемых через Starlink?
Советник министра обороны вспомнил об ударе по Кропивницкому 24 января. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников. В 11:32 была информация о дронах со стороны Днепропетровщины, в 12:07 сообщили о беспилотниках возле Кропивницкого.
Глава областной военной администрации Адрий Райкович сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили на Кировоградщине российские беспилотники, последствий не зафиксировали.
Сергей Бескрестнов на своей странице в Facebook показал видео удара.
Враг ударил по вертолетам в районе Кропивницкого: смотрите видео
На изображении видим автозахват цели и ручное наведение по изображению. Но поблизости не было никаких БпЛА для создания МЭШ радиосети. Делаю вывод, что мы видим первое применение "Шахедов" на Старлинке,
– прокомментировал советник министра обороны.
Он уточнил, что "Шахэды" на ручном управлении летели почти над землей, чтобы их не видели радиолокационные станции.
Какие регионы Украины атаковала Россия в последнее время?
Напомним, 25 января россияне посреди дня атаковали Харьков, использовав ударные беспилотники. Игорь Терехов сообщил о попадании вражеского дрона в торговый центр в Салтовском районе города. Впоследствии мэр уточнил, что на самом деле произошло попадание в многоэтажку рядом с ТЦ.
Кроме того, Россия атаковала Буковину "Шахедами". В области работали силы ПВО: удалось сбить по меньшей мере два БпЛА. Информации о последствиях нет. По состоянию на 0:26 в Черновицкой области было чисто.