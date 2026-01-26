Про це повідомила Чугуївський міський голова Галина Мінаєва.
Що відомо про атаку?
Країна-терористка атакувала об'єкти критичної інфраструктури Харківської області.
Без світла Чугуїв та ще низка населених пунктів.
Про подальший розвиток ситуації інформація буде надана після того, як енергетики детально встановлять масштаби пошкоджень,
– повідомила Галина Мінаєва.
До слова, проблеми зі світлом й у самому Харкові.
Росіяни запустили ракети по місту. Пошкоджено житлові будинки, школу та дитячий садочок. На жаль, є двоє постраждалих.
Останні атаки на Україну
На Київщині ввечері 26 січня пролунали вибухи. Працювала ППО по російських безпілотниках. Вони постійно заходили в область у напрямку Києва.
Вдень серію сильних вибухів чули у Дніпрі. Монітори писали про рух "Шахедів" у напрямку Дніпра, Павлограда та Солоного.
А вночі росіяни атакували Запорізький район, а саме Вільнянськ. Після обстрілу там почалася пожежа, повідомляли про пошкоджені багатоповерхівки. На щастя, постраждалих не було.