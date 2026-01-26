Про це повідомила Чугуївський міський голова Галина Мінаєва.

Що відомо про атаку?

Країна-терористка атакувала об'єкти критичної інфраструктури Харківської області.

Без світла Чугуїв та ще низка населених пунктів.

Про подальший розвиток ситуації інформація буде надана після того, як енергетики детально встановлять масштаби пошкоджень,

– повідомила Галина Мінаєва.

До слова, проблеми зі світлом й у самому Харкові.

Росіяни запустили ракети по місту. Пошкоджено житлові будинки, школу та дитячий садочок. На жаль, є двоє постраждалих.

Останні атаки на Україну