Про це повідив міський голова Харкова Ігор Терехов і місцеві ЗМІ.

Дивіться також Вперше з часів Другої світової: російська атака пошкодила Києво-Печерську лавру

Що відомо про ракетний удар по Харкову?

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову ввечері 26 січня. У місті повідомляють про проблеми з електро- та теплопостачанням.

Внаслідок ворожого обстрілу міста відомо про 2 постраждалих.

Терехов зазначає, що пошкоджено житлові багатоповерхові будинки і школу в Індустріальному районі. Одне з влучань відбулося безпосередньо по школі. Також пошкоджень зазнав дитячий садочок.

Міська голова Чугуєва Ольга Мінаєва повідомила, що знеструмленими опинилася низка населених пунктів, в тому числі і Чугуїв.

Станом на 19:38 обстріл триває.

Моніторингові телеграм канали повідомляють, що місто обстрілюють з РСЗВ. Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про наближення швидкісної цілі – ракети.

Росія атакує Україну ракетами 2026-гороку виробництва