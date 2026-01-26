Про це повідив міський голова Харкова Ігор Терехов і місцеві ЗМІ.
Що відомо про ракетний удар по Харкову?
Російські війська завдали ракетного удару по Харкову ввечері 26 січня. У місті повідомляють про проблеми з електро- та теплопостачанням.
Внаслідок ворожого обстрілу міста відомо про 2 постраждалих.
Терехов зазначає, що пошкоджено житлові багатоповерхові будинки і школу в Індустріальному районі. Одне з влучань відбулося безпосередньо по школі. Також пошкоджень зазнав дитячий садочок.
Міська голова Чугуєва Ольга Мінаєва повідомила, що знеструмленими опинилася низка населених пунктів, в тому числі і Чугуїв.
Станом на 19:38 обстріл триває.
Моніторингові телеграм канали повідомляють, що місто обстрілюють з РСЗВ. Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про наближення швидкісної цілі – ракети.
Росія атакує Україну ракетами 2026-гороку виробництва
Російські війська використовували ракети, виготовлені у 2026 році, для атак на Україну, зокрема крилаті ракети Х-101 і "Циркон".
Владислав Власюк повідомив, що ракета Х-32, на основі Х-22, була вперше застосована під час удару по Києву.
Експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко у розмові з 24 Каналом зазначив, що наразі ключове питання – якою буде спроможність російського ВПК: чи ці нові ракети передаватимуть для спорядження бомбардувальникам, чи військово-промисловий комплекс зможе вийти на більше виробництво, ніж потрібно для потреб оперативного командування.