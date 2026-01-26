В обласному центрі чули серію вибухів. Про це повідомляють "Укрінформ" та D1 NEWS.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

Повітряну тривогу для Дніпровського району оголосили орієнтовно о 14:46. Згодом про небезпеку попередили Павлоградський район. У Повітряних силах повідомляли про рух БпЛА на Васильківку, Петропавлівку, Письменне, Межову.

Моніторингові канали повідомляли про рух трьох "Шахедів" у напрямку Дніпра, Павлограду та Солоного. Близько 15:47 у мережі оприлюднили повідомлення про те, що в обласному центрі було гучно. Згодом вибухи пролунали повторно.

У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів,

– написали місцеві ЗМІ.