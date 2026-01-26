Ще з вечора 25 січня противник почав запускати безпілотники по Україні. У багатьох областях досі лунає повітряна тривога. Про роботу по російських цілях розповіли у Повітряних силах.
Дивіться також Росія тисне у двох областях, а ЗСУ просунулись на Запоріжжі: огляд фронту та карти ISW
Як відпрацювала ППО по дронах ворога?
Загалом ворог використав для атаки 138 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотників інших типів.
Станом на 08:00 Сили ППО знешкодили 110 ворожих дронів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на одній локації,
– йдеться у звіті військових.