Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла історію того, хто врятувався дивом.

Що відомо про жертв атаки безпілотника на потяг?

Через пряме влучання безпілотника вагон повністю вигорів, тому пошукова операція дуже складна – знайдено лише рештки тіл.

Попередньо експерти підтвердили п'ятеро загиблих, ще одна людина вважається зниклою безвісти і ймовірно стане шостою жертвою. Проводяться ДНК-експертизи для ідентифікації загиблих.

Перший удар по залізничному полотну зупинив потяг, що рухався, другий – біля потягу, а третій влучив прямо у вагон. Станом на зараз тривають слідчі дії та експертні дослідження для встановлення особи загиблих,

– сказала Валерія Чиріна, представниця Харківської обласної прокуратури.

Також двоє людей отримали поранення внаслідок атаки: 26-річна жінка із забоями у стабільному стані та 29-річний чоловік із забоями та частковою ампутацією пальців на руці.

Спочатку за квитками вважалася зниклою ще одна людина, але потрібне підтвердження – з'ясувалося, що ця особа вижила.

"Серед великої трагедії сталося невелике диво. Людина, яка сиділа на місці, куди прийшовся удар безпілотника, вийшла в тамбур саме в момент атаки – і це врятувало їй життя", – зазначила журналістка Черненко.

Чим безпрецедентна атака по пасажирському потягу?

Російські пропагандистські телеграм-канали спочатку висвітлювали атаку як "просто пожежу в пасажирському потязі", а потім почали свідомо поширювати фейки.

Це звичайний пасажирський потяг, у якому їхало багато людей з дітьми. Ці атаки нагадують полювання FPV-дронами у прикордонних містах на лінії бойового зіткнення. Такі удари безпілотниками завдаються по спецтранспорту, комунальним машинам, волонтерам, цивільним автівкам – росіяни з повітря розглядають, супроводжують їх, а потім б'ють,

– пояснила Черненко.

Також вчора на дорозі між селами Андріївка і Шипувате Великобурлуцької громади вдарили по автівці – постраждали чоловік 59 років і жінка 55 років.

"Звісно, удар по потягу не можна порівняти з цим, але до атак FPV-дронами по транспорту ми, на жаль, більше звикли – вони практично щоденні й теж дуже часто з жертвами. Атака по потягу безпрецедентна і жахлива", – сказала журналістка.

Що ще відомо про наслідки російських атак по Харківській області?