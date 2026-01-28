Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла історію того, хто врятувався дивом.
Що відомо про жертв атаки безпілотника на потяг?
Через пряме влучання безпілотника вагон повністю вигорів, тому пошукова операція дуже складна – знайдено лише рештки тіл.
Попередньо експерти підтвердили п'ятеро загиблих, ще одна людина вважається зниклою безвісти і ймовірно стане шостою жертвою. Проводяться ДНК-експертизи для ідентифікації загиблих.
Перший удар по залізничному полотну зупинив потяг, що рухався, другий – біля потягу, а третій влучив прямо у вагон. Станом на зараз тривають слідчі дії та експертні дослідження для встановлення особи загиблих,
– сказала Валерія Чиріна, представниця Харківської обласної прокуратури.
Також двоє людей отримали поранення внаслідок атаки: 26-річна жінка із забоями у стабільному стані та 29-річний чоловік із забоями та частковою ампутацією пальців на руці.
Спочатку за квитками вважалася зниклою ще одна людина, але потрібне підтвердження – з'ясувалося, що ця особа вижила.
"Серед великої трагедії сталося невелике диво. Людина, яка сиділа на місці, куди прийшовся удар безпілотника, вийшла в тамбур саме в момент атаки – і це врятувало їй життя", – зазначила журналістка Черненко.
Чим безпрецедентна атака по пасажирському потягу?
Російські пропагандистські телеграм-канали спочатку висвітлювали атаку як "просто пожежу в пасажирському потязі", а потім почали свідомо поширювати фейки.
Це звичайний пасажирський потяг, у якому їхало багато людей з дітьми. Ці атаки нагадують полювання FPV-дронами у прикордонних містах на лінії бойового зіткнення. Такі удари безпілотниками завдаються по спецтранспорту, комунальним машинам, волонтерам, цивільним автівкам – росіяни з повітря розглядають, супроводжують їх, а потім б'ють,
– пояснила Черненко.
Також вчора на дорозі між селами Андріївка і Шипувате Великобурлуцької громади вдарили по автівці – постраждали чоловік 59 років і жінка 55 років.
"Звісно, удар по потягу не можна порівняти з цим, але до атак FPV-дронами по транспорту ми, на жаль, більше звикли – вони практично щоденні й теж дуже часто з жертвами. Атака по потягу безпрецедентна і жахлива", – сказала журналістка.
Що ще відомо про наслідки російських атак по Харківській області?
- Унаслідок російського ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Харкова електропостачання втратили близько 40% міських споживачів. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що комунальні служби разом із волонтерами ліквідовують наслідки обстрілу, однак стан енергосистеми залишається напруженим.
- Харків зазнав комбінованого удару із застосуванням ракет і безпілотників, унаслідок чого зафіксовано значні руйнування – пошкоджено житлові будинки, об’єкти енергетичної інфраструктури та заклади освіти. В результаті обстрілів у місті поранення отримали троє людей.
- Після обстрілу 26 січня без електропостачання залишилися Чугуїв і низка інших населених пунктів Харківської області. Російські ракети пошкодили в Харкові житлові будинки, школу та дитячий садок.