Пасажирів закликають планувати подорожі з запасом часу та уникати пересадок "впритул". Про це повідомила Укрзалізниця.
Які нові безпекові обмеження запровадили?
Укрзалізниця ухвалила низку оперативних рішень у відповідь на зростання загроз для пасажирів і залізничників.
Частину сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежили – автобусні перевізники організовують "стикувальні" рейси до пунктів призначення. Пасажирів таких маршрутів інформують окремо.
Також деякі прямі далекі рейси замінюють сполученнями з приміськими електричками. Про відповідні зміни пасажирам повідомляють персонально.
Крім того, на окремих ділянках – передусім у прифронтових регіонах і зонах підвищеної ворожої активності – запроваджено особливий режим руху. Це може передбачати позапланові зупинки, що впливатиме на вчасність поїздів, зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів.
Що відомо про удари по залізниці 27 січня?
27 січня пасажирський поїзд "Барвінкове – Львів – Чоп" у Барвінківській громаді на Харківщині був атакований дронами. Горів вагон та електровоз.
Унаслідок атаки двоє людей зазнали поранень, на місце прибули екстрені служби, а для евакуйованих пасажирів організовано резервні автобуси.
Президент Зеленський заявив, що удар дронів по цивільному потягу є актом тероризму. У вагоні на момент влучання було 18 людей.
Попри загрози, Укрзалізниця продовжує рух поїздів, водночас адаптуючи логістику до безпекової ситуації. Компанія наголошує: вчасність і швидкість важливі, однак пріоритетом залишається безпека пасажирів і працівників залізниці.