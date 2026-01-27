Деталі російського терору Харківщини розповів український лідер Володимир Зеленський.

Що Зеленський каже про удар по потягу на Харківщині?

Президент заявив, що у будь-якій країні удар дронів по цивільному потягу розглядався б однаково – виключно як тероризм. Це не мало б жодних сумнівів у кваліфікації ані у Європі, ані в Америці, ані в арабському світі, ані в Китаї, ані будь-де ще.

Він наголосив, що немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні потяга.

Зокрема, у тому потягу було більш ніж 200 людей. А у вагоні, у який влучив один із російських дронів, було 18 людей,

– заявив Зеленський.

Він уточнив, що загалом від цього удару трьома дронами станом на вечір 27 січня відомо про чотирьох загиблих.