Украина должна была бы готовиться к возможным последствиям таких угроз. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что это тот вопрос, который украинские чиновники ставили перед своими европейскими коллегами.

Готова ли Украина к атакам России по водоснабжению?

Сергей Кузан считает, что, как с существенной поддержкой украинской энергетики, Европа так же готовится, чтобы предоставить Украине похожую помощь и по других объектов инфраструктуры.

Понятно, что зимой приоритет – это тепло, а летом – электроэнергия и вода. Чистая, питьевая вода – это то, без чего не может функционировать ни один город,

– сказал он.

По поручению должностных лиц в Офисе Президента проходят совещания для того, чтобы в нашем государстве быть готовыми к различному сценарию развития событий.

Важно! В ночь на 22 февраля 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, соединив удары по энергетике, логистике и гражданской инфраструктуре с новыми тактическими подходами. По словам генерала армии Николая Маломужа, Кремль пытается усилить давление не только на украинское руководство, но и на США, используя широкий спектр ракет и дронов и меняя траектории ударов, чтобы усложнить работу ПВО.

По словам Сергея Кузана, на 100% подготовиться к ракетным атакам России невозможной. Однако, если Украина выдержала испытания самой лютой зимой за время полномасштабного вторжения и массированными ударами по инфраструктуре, то в будущем также есть большая вероятность, что без электричества и воды наше государство не останется.

