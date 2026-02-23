В то же время оккупанты выбирают новые подходы. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж разобрал 24 Каналу тактики российских ударов.

Смотрите также Массированная ракетная атака на Украину 22 февраля: пострадавших стало больше

Как враг атакует Украину?

Николай Маломуж отметил, что Владимир Путин рассматривает удары по энергетике, логистике и гражданских объектах как основной стратегический формат давления на украинцев, на руководство Украины, которое не идет на реальные уступки на условиях России. Очевидно, враг продолжит терроризировать мирное население.

Однако Кремль видит, что это не работает. Они пытаются найти элементы давления на политическое руководство не только атаками, но и давить на американцев. Захватчики хотят, чтобы США вынуждали Украину к уступкам. Например, к созданию буферных зон, отходу с территорий, особенно в Донецкой области, и так далее.

Сегодня на повестке дня – комбинированные удары. Они их диверсифицируют, чтобы система защиты, ПВО не сработала. С другой стороны, чтобы это были более чувствительные удары по объектам, которые мы, как считает враг, не сможем защищать. Поэтому сейчас это использование "Цирконов", "Кинжалов", "Искандеров", крылатых ракет разных типов и тактические удары по приграничью. Это С-400, С-300, К-59,

– объяснил генерал армии.

Это дополняет российские террористические удары в комбинации с "Шахедами", ракетами различных типов. Кроме того, оккупанты меняли траекторию движения. Однако 84% вражеских целей было сбито. Это огромный показатель для систем ПВО.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой тактике массированных атак России. По его словам, ранее Россия больше целилась по объектам энергетики, а сейчас все чаще выбирает для себя другие мишени. В частности, россияне стали чаще бить по объектам логистики. Прежде всего это железная дорога, а также водоснабжение.

Массированная атака по Украине 22 февраля: главное