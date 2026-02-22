О последствиях атаки по Украине информирует 24 Канал.
Какие последствия российской атаки на Украину?
Около 6 утра 22 февраля взрывы слышали и жители Полтавы. Вероятно, город атаковали крылатые ракеты. Также ночью гремело и в Кропивницком – на город летела баллистика. Жители Николаева также слышали звуки взрывов. Около 4:20 утра в Киевской области работали силы ПВО по вражеским ударным дронам. В ночь на 22 февраля воздушная тревога из-за баллистической угрозы и атаки "Шахедов" прозвучала в большинстве восточных, центральных и северных областей. Около 4 ночи сирены слышали и в столице.
