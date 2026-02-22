Про наслідки атаки по Україні інформує 24 Канал.
Які наслідки російської атаки на Україну?
Близько 6 ранку 22 лютого вибухи чули й мешканці Полтави. Ймовірно, місто атакувала крилаті ракети. Також вночі гриміло й в Кропивницькому – на місто летіла балістика. Мешканці Миколаєва також чули звуки вибухів. Близько 4:20 ранку у Київській області працювали сили ППО по ворожих ударних дронах. В ніч на 22 лютого повітряна тривога через балістичну загрозу та атаку "Шахедів" прозвучала у більшості східних, центральних та північних областей. Близько 4 ночі сирени чули й у столиці.
