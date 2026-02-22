Про наслідки атаки по Україні інформує 24 Канал.

Дивіться також МіГ-31К знову тероризує Україну: як працює цей літак із "Кинджалами" в повітряному просторі

Які наслідки російської атаки на Україну?

06:16, 22 лютого

Близько 6 ранку 22 лютого вибухи чули й мешканці Полтави. Ймовірно, місто атакувала крилаті ракети.

Також вночі гриміло й в Кропивницькому – на місто летіла балістика.

Мешканці Миколаєва також чули звуки вибухів.

06:13, 22 лютого

Близько 4:20 ранку у Київській області працювали сили ППО по ворожих ударних дронах.

06:09, 22 лютого

В ніч на 22 лютого повітряна тривога через балістичну загрозу та атаку "Шахедів" прозвучала у більшості східних, центральних та північних областей.

Близько 4 ночі сирени чули й у столиці.