Водночас окупанти обирають нові підходи. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розібрав 24 Каналу тактики російських ударів.

Як ворог атакує Україну?

Микола Маломуж зазначив, що Володимир Путін розглядає удари по енергетиці, логістиці та цивільних об’єктах як основний стратегічний формат тиску на українців, на керівництво України, яке не йде на реальні поступки на умовах Росії. Очевидно, ворог продовжить тероризувати мирне населення.

Однак Кремль бачить, що це не працює. Вони намагаються знайти елементи тиску на політичне керівництво не тільки атаками, але й тиснути на американців. Загарбники хочуть, щоб США змушували Україну до поступок. Наприклад, до створення буферних зон, відходу з територій, особливо на Донеччині, і так далі.

Сьогодні на порядку денному – комбіновані удари. Вони їх диверсифікують, щоб система захисту, ППО не спрацювала. З іншого боку, щоб це були більш чутливі удари по об'єктах, які ми, як вважає ворог, не зможемо захищати. Тому зараз це використання "Цирконів", "Кинджалів", "Іскандерів", крилатих ракет різних типів і тактичні удари по прикордонню. Це С-400, С-300, К-59,

– пояснив генерал армії.

Це доповнює російські терористичні удари у комбінації з "Шахедами", ракетами різних типів. Крім того, окупанти змінювали траєкторію руху. Однак 84% ворожих цілей було збито. Це величезний показник для систем ППО.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський заявив про нову тактику масованих атак Росії. За його словами, раніше Росія більше цілилась по об'єктах енергетики, а зараз все частіше обирає для себе інші мішені. Зокрема, росіяни почали частіше бити по об'єктах логістики. Насамперед це залізниця, а також водопостачання.

