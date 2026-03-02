Чи буде надаватися субсидія у березні?
Субсидія у березні надаватиметься громадянам, що мають на неї право, повідомляє ПФУ.
Читайте також Захмарні платіжки попри відключення: в Yasno пояснили ефект "відкладеного споживання" і його ціну
Потрібно розуміти, що субсидія розраховується на весь опалювальний сезон. Цей період триває з 16 жовтня до 15 квітня. Відповідно, у березні її розмір не зміниться.
Варто зауважити, що:
- більшості українців субсидію перерахували автоматично;
- зокрема, її перерахували для домогосподарств, де влітку надавалася нульова допомога.
Під час розрахунку розміру житлової субсидії на опалювальний сезон 2025 – 2026 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року. Доходи у вигляд пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень 2025 року,
– вказує Пенсійний фонд.
Субсидія надається саме тим громадянам, які не мають змоги самостійно оплачувати ЖКП. Тобто, у таких людей занизький рівень доходу, щоб покривати ці витрати, повідомляє Міністерство соціальної політики України.
Зверніть увагу! Субсидію призначають домогосподарствам, у яких витрати на комунальні послуги перевищують обов'язковий платіж. Цей показник визначається індивідуально.
Чому можуть скасувати субсидію у березні?
Є багато причин чому може бути скасована субсидія. Наприклад, у випадку, коли у приміщенні фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано або ж – зазначено в заяві. Також скасувати субсидію можуть через інші невідповідності в документах.
Допомога може бути скасована через виявлення, що в приміщенні проживають орендарі. Або ж, наприклад, якщо є підозра у використанні альтернативних джерел опалення.
Варто також враховувати, що зростання доходів домогосподарства впливає на скасування субсидії. Адже в такому випадку, родина може не підпадати під вказані вище вимоги.