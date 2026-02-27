Хто може отримати субсидію у березні?

Розмір такої субсидії розраховується індивідуально, про що пояснювали у Мінсоцполітики.

Читайте також Компенсації за газ для пенсіонерів: хто може отримати пільги у 2026 році

Наразі така субсидія доступна для ВПО, що відповідають конкретним критеріям:

виїхали з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій, або чиє житло було знищене чи стало непридатним для проживання;

не мають власного житла у безпечних регіонах України;

орендують житло або шукають житло в оренду, але витрачають на це понад 20% свого доходу;

не перебувають у родинних стосунках з орендодавцем;

проживають у помешканні, за яке не виплачуються компенсації за програмою "Прихисток".

Зверніть увагу! Також потримати субсидію можуть скористатися дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї.

Для отримання субсидії внутрішньо переміщена особа та орендодавець повинні підписати договір оренди та заяву про надання субсидії. Наступний крок – подати документи до Пенсійного фонду.

Офлайн це можна зробити у будь-якому сервісному центрі ПФУ або ЦНАПі.

Онлайн – через портал електронних послуг ПФУ.

Протягом 10 робочих днів особи отримають повідомлення про:

про призначення субсидії та її розмір% необхідність уточнити дані чи виправити помилки; або відмову (з поясненням причини).

Зауважте! Сума субсидії визначається з урахуванням доходу родини, кількості членів сім’ї, а також вартості оренди у вашому регіоні.

Водночас у березні поточного року українці можуть отримати житлову субсидію. Мова йде про допомогу тим родинам, доходи яких не дозволять їм сплатити в повному обсязі рахунки за комунальні послуги.

Тобто, це допомога, яка залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства: маєш низький дохід – можеш отримувати житлову субсидію,

– пояснили у Пенсійному фонді.

Уряд може компенсувати українцям такі послуги:

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподіл природного газу, електричної та теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, управління побутовими відходами;

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та інші витрати.

Житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надаються раз на рік і призначаються, якщо люди не отримують послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення та не використовують природний газ або електричну енергію.

Для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація. Крім того, людина, що звертається за призначенням субсидії, має надати свій паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України.

Важливо! Залежно від обставин можуть попросити надати й інші документи.

Що ще слід знати українцям у березні 2026 року?