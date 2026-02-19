Хто може втратити пільги на комуналку у 2026 році?

Вона надається залежно від сукупного доходу сім'ї, про що йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

Наразі пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід родини пільговика (в розрахунку на одну особу) за останні шість місяців не перевищує певного рівня доходу. У 2026 році це 4 660 гривень.

Під час обчислення цього доходу Пенсійний фонд враховує зокрема інформацію Державної податкової служби про доходи пільговика та членів його сім’ї за останні два квартали попереднього року. Після отримання даних про доходи право на пільги буде визначено ПФУ автоматично – додатково звертатися до Фонду не потрібно.

Але є винятки. Мова йде про випадки, коли в пільговика відбулися зміни:

у складі сім’ї;

місці проживання;

переліку послуг, на які призначено пільги.

Якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика на одну особу перевищує граничний рівень, що дає право на податкову соціальну пільгу (4 660 гривень), можна звернутися за житловою субсидією,

– додали у ПФУ.

Нагадаємо! Житлова субсидія — це фінансова допомога, яка призначається домогосподарствам з невисокими доходами, та які не здатні самостійно оплачувати повну вартість комунальних послуг. Вона залежить тільки від матеріального та майнового стану родини.

Сьогодні в Україні є два способи оформити субсидію — онлайн на порталі Дія та офлайн в органах соцзахисту населення. Про це повідомили у Дії.

Житлову субсидію призначають людям, дохід яких не дозволяє самостійно платити за комунальні послуги. Але отримати їх можуть не тільки громадяни України, а й іноземці чи особи без громадянства, що законно перебувають на території країни.

Субсидію на оплату призначають із місяця звернення до завершення опалювального сезону – 30 квітня.

Зверніть увагу! Субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу – з місяця звернення до закінчення календарного року, тобто 31 грудня.

Що ще слід знати українцям?