Якою буде ціна на світло в Україні?

Вона становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину, про що повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

Політикиня пояснила: це означає, що ціни на електроенергію для населення залишаються надалі без змін. Таким чином, влада країни хоче підтримати домогосподарства, для яких електрика є основним джерелом тепла. Мова йде про будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, які не підключені до газопостачання чи систем централізованого або автономного теплопостачання.

У період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф – 2,64 гривні за кіловат-годину за споживання до 2 тисяч кіловат-годину на місяць.

А за споживання понад цей обсяг ціна – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Таким чином зменшуємо фінансове навантаження на родини,

– зазначила Свириденко.

Скільки платитиме за світло бізнес?

Нагадаємо, що ще 23 квітня ухвалили рішення про перегляд граничних цін на ринку електроенергії – на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринку. Про це повідомили на сайті НКРЕКП.

Таким чином, змінились ціни на електроенергію для бізнесу. Згідно з інформацією, вже з 1 травня 2026 року встановлюються такі граничні ціни:

на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку: максимальна – 15 тисяч гривень/мегават-годину, мінімальна – 10 гривень/мегават-годину;

на балансуючому ринку: максимальна – 17 тисяч гривень/мегават-годину, мінімальна – 0,01 гривень/мегават-годину.

Зауважте! На сайті НКРЕКП повідомили, що перегляд цін має не тільки створити умови для стабільної роботи ринку, а й підвищити зацікавленість імпортерів у постачанні електроенергії.

Що ще слід знати про комунальні тарифи?

Наразі немає точної інформації про вартість газу в Україні для населення після 30 квітня. Однак Юлія Свириденко раніше анонсувала, що збільшувати ціну не планують. Вона пояснила, що держава надалі забезпечуватиме підтримку людей у складний період. Проте для бізнесу будуть послідовно рухатися в напрямку лібералізації цін.

Водночас тариф Нафтогазу наразі становить 7,96 гривні за кубометр. А клієнтами компанії є більшість населення країни.

Щодо ціни на водопостачання: кожен регіон має власні тарифи. Це залежить зокрема від водоканалу.

Але Юлія Свириденко заявляла, що й ці ціни мають залишатися на чинному рівні. Вона впевнена, що зростання тарифів лише збільшить фінансовий тиск на українців в умовах війни.