На засіданні, що відбулося 7 квітня 2026 року, було схвалено відповідний проєкт постанови НКРЕКП "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку". Про це пише УНІАН.

Що відомо про нововведення?

Державний регулятор пропонує збільшити граничну ціну, так звані прайс-кепи, на електричну енергію для непобутових споживачів з 15 000 до 17 000 гривень на мегават за годину. За логікою НКРЕКП, це дозволить закрити нестачу електроенергії в Україні у пікові години.

У відповідь на намір підняти ціну, промисловці та бізнес-асоціації вже заявили, що це поставить під загрозу подальшу роботу енергоємних виробництв. Як наслідок, можливі зупинки підприємств, скорочення робочих місць та подорожчання товарів, які відчує на собі кожен українець.

Економічний оглядач Сергій Лямець сумнівається в необхідності підняття ціни, і вважає це рішення корупційним.

Трейдери хочуть високих прайс-кепів, бо це їхні прибутки. За деякими оцінками, у січні – лютому 2026 року трейдери заробили додатково 4,5 – 6,5 мільярдів гривень. Цей ефект можна назвати ефектом підняття прайс-кепів. За умови високих кепів, трейдери купують дешеву атомну енергію у "Енергоатому" або імпортують за європейськими цінами. Продають за "розігнаною" імпортом ринковою ціною,

– розкриває схему Сергій Лямець.

Інший економіст Олексій Кущ розповідає, що прайс-кепи вводилися у 2019 році для захисту вітчизняного виробника, гармонізації українського енергетичного ринку з європейським та створення умов для залучення інвестицій в розвиток енергетики. Проте за 7 років існування такої моделі фактично нічого зроблено не було.

На думку економістів прайс-кепи не можуть вирішити основну проблему – дефіцит електроенергії. Саме тому держава повинна шукати інші шляхи виходу з кризи.

Наприклад, рішенням проблемної ситуації може стати покладання спеціальних обов'язків на ринку газу. Це державний механізм, що зобов'язує постачальників, зокрема Нафтогаз, продавати газ за фіксованою ціною.

"Такий механізм можна ввести на газ для генерації електроенергії", – пояснює економіст Олексій Кущ.

За попередніми розрахунками економістів, ціна газу на рівні 19000 гривень за 1000 кубічних метрів гарантує період стабільності, який потрібен для нормалізації ситуації на ринку електроенергії.

Додатково, треба уважно дослідити ситуацію з простоями та ремонтами енергоблоків, а також розглянути введення прогресивної шкали тарифів на електроенергію в залежності від обсягів споживання для окремих категорій споживачів.