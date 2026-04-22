На заседании, состоявшемся 7 апреля 2026, был одобрен соответствующий проект постановления НКРЕКП "О предельных ценах на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке". Об этом пишет УНИАН.

Что известно о нововведениях?

Государственный регулятор предлагает увеличить предельную цену, так называемые прайс-кэпы, на электрическую энергию для небытовых потребителей с 15 000 до 17 000 гривен на мегаватт в час. По логике НКРЭКУ, это позволит закрыть недостаток электроэнергии в Украине в пиковые часы.

В ответ на намерение поднять цену, промышленники и бизнес-ассоциации уже заявили, что это поставит под угрозу дальнейшую работу энергоемких производств. Как следствие, возможны остановки предприятий, сокращение рабочих мест и подорожание товаров, которые почувствует на себе каждый украинец.

Экономический обозреватель Сергей Лямец сомневается в необходимости поднятия цены, и считает это решение коррупционным.

Трейдеры хотят высоких прайс-кепов, потому что это их доходы. По некоторым оценкам, в январе – феврале 2026 года трейдеры заработали дополнительно 4,5 – 6,5 миллиардов гривен. Этот эффект можно назвать эффектом поднятия прайс-кэпов. При условии высоких кэпов, трейдеры покупают дешевую атомную энергию у "Энергоатома" или импортируют по европейским ценам. Продают по "разогнанной" импортом рыночной цене,

– раскрывает схему Сергей Лямец.

Другой экономист Алексей Кущ рассказывает, что прайс-кэпы вводились в 2019 году для защиты отечественного производителя, гармонизации украинского энергетического рынка с европейским и создания условий для привлечения инвестиций в развитие энергетики. Однако за 7 лет существования такой модели фактически ничего сделано не было.

По мнению экономистов прайс-кэпы не могут решить основную проблему – дефицит электроэнергии. Именно поэтому государство должно искать другие пути выхода из кризиса.

Например, решением проблемной ситуации может стать возложение специальных обязанностей на рынке газа. Это государственный механизм, обязывающий поставщиков, в частности Нафтогаз, продавать газ по фиксированной цене.

"Такой механизм можно ввести на газ для генерации электроэнергии", – объясняет экономист Алексей Кущ.

По предварительным расчетам экономистов, цена газа на уровне 19000 гривен за 1000 кубических метров гарантирует период стабильности, который нужен для нормализации ситуации на рынке электроэнергии.

Дополнительно, надо внимательно исследовать ситуацию с простоями и ремонтами энергоблоков, а также рассмотреть введение прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию в зависимости от объемов потребления для отдельных категорий потребителей.