Хто може платити за пільговим тарифом?

Мова йде про українців, які офіційно використовують електроенергію для опалення будинків та квартир. До кінця квітня вони ще мають змогу платити за пільговим тарифом, пише Судово-юридична газета.

Власники електроопалення під час опалювального сезону можуть сплачувати за електрику за ціною 2,64 гривні за кіловат-годину.

Однак "зимовий" тариф має обмеження – обсяг споживання електроенергії не повинен перевищувати ліміт у 2 тисячі кіловат-годин на місяць:

до цієї межі споживачі з електроопаленням платять 2,64 гривні за кіловат;

після перевищення норми – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Як платити за світло з 1 травня?

Уже з 1 травня тарифна модель зміниться. Опалювальний сезон добігає кінця, а з ним і пільги для населення.

З наступного місяця українці з електроопаленням платитимуть по-новому. Для всіх побутових споживачів діятиме єдина ціна на електроенергію – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Зауважте! Обсяги спожитої електроенергії з травня не впливатимуть на вартість кіловата. Рахунки за світло формуватимуть виключно за показниками лічильника.

Як зекономити та світлі у травні?

Втім, в українців є можливість зекономити на платіжках за електроенергію. Для цього необхідно встановити двозонний лічильник.

Такий прилад дозволить платити за світло, спожите вночі, лише 50% від тарифу.

Двозонний лічильник розподіляє використання електроенергії, тож і платити за нього потрібно за різною вартістю:

за споживання з 7 до 23 години – 4,32 гривн і за кіловат-годину;

і за кіловат-годину; за споживання з 23 до 7 години – 2,16 гривні за кіловат-годину.

За підрахунками ДТЕК Київські електромережі, економія з використанням лічильника "день – ніч" становить:

при загальному місячному споживанні 200 кіловат-годин – 79 гривень;

при споживанні 500 кіловат-годин – 198 гривень;

при споживанні 800 кіловат-годин – 317 гривень.

Важливо! Якщо користуватися енергомісткою технікою саме уночі, економія буде ще більшою.

Коли передавати показники лічильника?