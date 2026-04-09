Ексочільник Укренерго Володимир Кудрицький пояснив 24 Каналу, що цей процес зараз гальмується, що є найбільшою проблемою підготовки до наступної зими.

Дивіться також: Можна було уникнути, – Кудрицький пояснив, чому в Україні знову графіки відключень

Чому неможливо захистити великі електростанції від ударів?

За словами експерта, окремі елементи енергооб’єктів, як-от трансформатори, можна захистити бетонними спорудами – вони витримують десятки прямих влучань дронів. Але великі електростанції неможливо захистити таким способом.

Великі електростанції займають десятки та сотні гектарів. Тому основна відповідь полягає в розподіленні виробництва електроенергії, а не в інженерному захисті. Це робота бізнесу та приватних інвесторів,

– сказав Кудрицький.

Немає гарантій, що жодна з десятків балістичних ракет не влучить в електростанцію – ніякий протокол цього не дасть. Тому замість концентрації на великих станціях типу Трипільської ТЕС, потрібно 100 невеликих електростанцій.

Важливо! Заступник керівника ОП Павло Паліса сказав, що росіяни скоро спробують змінити пріоритети стосовно об’єктів ураження в Україні, і трішки послаблять концентрацію на енергетичних об’єктах. Новими цілями можуть стати об’єкти водозабезпечення та транспортної інфраструктури.

Що відомо про наслідки атак по українській енергетиці?