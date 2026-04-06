Чи буде опалення в киян наступної зими?

Про те, в якому стані київські ТЕЦ, в етері каналу ICTV розповів голова Деснянської районної державної адміністрації.

Максим Бахматов повідомив, що внаслідок обстрілів Росії київська ТЕЦ-4 повністю знищена. Щодо ТЕЦ-6 – об'єкт постраждав на 80%.

Відомо, що ТЕЦ-4 забезпечує Дніпровський та Дарницький райони, а ТЕЦ-6 – Деснянський, Оболонський, Дніпровський і частину Дарницького. Очільник РДА зокрема нагадав, що через суттєві пошкодження понад тисяча київських будинків так і не мала тепла до завершення опалювального сезону.

Київські ТЕЦ – пристріляна ціль для Путіна. Ракети в нього є. Він буде далі бити по ТЕЦ і він їх доб'є. Навіть, якщо ввалити 5 мільярдів. Він скаже: молодці, і знову ввалить,

– пояснив Бахматов.

Він додав, що Росія не бачить перешкод і може повторювати удари по столичних теплових електростанціях.

Що відомо про пошкодження енергосистеми?

Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль відвідав один із об'єктів української генерації, по якому регулярно б'є Росія. Зокрема політик розповів про відновлення станції.

Зауважте! За час повномасштабної війни Росія здійснила понад 20 атак лише на цю станцію, на 1 об'єкт. Більше чверті від загальної кількості ударів припали на опалювальний сезон 2025 – 2026 років.

Так, міністр пояснив, що на об'єкті пошкоджено або зруйновано до 90% потужностей. Однак ремонтні роботи тривають.

До нового опалювального сезону заплановано відновити більшу частину потужностей, але ремонти будуть продовжуватися і далі,

– зазначив Шмигаль.

Міністр також додав, що тривають роботи для покращення захисту основних об'єктів станції. Держава виділила кошти на другий рівень захисту трансформаторів.

Водночас Шмигаль пояснив, що міністерство веде перемовини з партнерами для більшого фінансування на енергосистему та її відновлення, адже нині це "принципове питання".

