Як взяти кредит на енергообладнання?

Частина позичальників може не лише отримати фінансування на енергообладнання під 0% річних упродовж першого року, а також залучити більше коштів на енергопроєкти. Ідеться про генератори, сонячні станції, теплові помпи, системи зберігання енергії, когенераційні установки тощо.

Деталі для 24 Каналу розповіла директорка департаменту малого та середнього бізнесу "Глобус Банку" Оксана Шульга.

Оновлені умови дають позичальникам більше гнучкості у виборі рішень – від резервного живлення до складніших проєктів із власною генерацією та енергоефективною модернізацією. Вони поширюються як на ОСББ і ЖБК, так і на кілька окремих програм кредитування для мікро-, малого та середнього бізнесу.

Оксана Шульга, директорка департаменту малого та середнього бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Покращені умови є цілком логічною відповіддю на запит часу. Сьогодні енергонезалежність – це практична необхідність. Бізнесу важливо працювати без зупинок, а житловим будинкам – забезпечити комфорт і безпеку мешканців.

Для ОСББ та ЖБК кредит доступний на строк до п'яти років, без першого внеску і на суму до 3 мільйонів гривень. Ставка становить 0% у перший рік, 5% – у другий і 7% – у третій, а разова комісія – 1,5% від суми. Додатково таку позику можна поєднати з грантом за програмою "ГрінДІМ" від Фонду енергоефективності.

Наприклад, він допоможе профінансувати до 50% вартості генератора (але не більше 1 мільйона гривень), до 70% вартості теплової помпи (але не більше 2 мільйонів гривень) тощо.

За словами експертки, для ОСББ та ЖБК участь у програмі починається з оцінки потреб будинку та вибору оптимального рішення. Опісля потрібно підготувати основні документи, зокрема установчі папери, рішення про залучення кредиту, дані про фінансовий стан і документи щодо обладнання чи підрядника.

Які умови діють для бізнесу?

Водночас для українського бізнесу один із найпопулярніших напрямів – це кредитування придбання генераторів: газотурбінних, газопоршневих, біогазових, дизельних, бензинових і газових.

Позику можна отримати на строк до трьох років і суму до 10 мільйонів гривень. Ба більше, для підприємств із річним доходом до 50 мільйонів євро діє компенсаційна ставка 0% річних, а власний внесок стартує від 20%. Разова комісія також становить 1,5%.

Якщо компанії не підходять умови програми під 0% – через тип обладнання, більшу суму тощо, – вона може скористатися фінансуванням під 7%. Такий кредит надають на суму до 250 мільйонів гривень, а компенсаційна ставка становить:

7% – для підприємств із річним доходом до 10 мільйонів євро;

9% – для компаній із доходом до 50 мільйонів євро.

Важливо! Для підприємств у зоні високого воєнного ризику діють окремі умови: кредит можна отримати під 1% річних.

Як бізнесу взяти участь у програмі?

Визначити потребу. Компанія має зрозуміти, що саме має дати проєкт: резервне живлення, часткове покриття енергоспоживання, менші витрати чи більшу автономність. Обрати програму. Наприклад, для генераторів більше підійде кредит до 10 мільйонів гривень строком до трьох років, а для комплексніших рішень – програма під 7 або 9% із сумою до 250 мільйонів гривень на 10 років. Підготувати документи. Знадобляться фінзвітність, документи про діяльність, кошториси, комерційні пропозиції, технічні параметри обладнання та підтвердження власного внеску. Обрати надійних підрядників. Важливо перевірити репутацію постачальника та виконавця робіт, їхню здатність виконати проєкт якісно і вчасно. Додатково банк перевіряє контрагентів на етапі видачі кредиту.

До слова, на думку Оксани Шульги, енергокредити для ОСББ та ЖБК – це шанс не відкладати важливі рішення щодо безпеки й комфорту мешканців, а для бізнесу – можливість заздалегідь підготуватися до будь-яких енергетичних викликів.