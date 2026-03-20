Як Київ готують до наступної зими?

Деталі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Зокрема, багатоповерхівки столиці обладнають резервним живленням.

Дивіться також Опалювальний сезон завершують раніше, але є нюанс – де батареї ще будуть теплими

Держава профінансує закупівлю та встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів для роботи ліфтів та інженерних систем, а також освітлення місць загального користування.

Однак на мешканцях залишиться експлуатація цього обладнання – закупівля палива, технічне обслуговування, ремонт.

Участь у проєкті є добровільною, тож рішення про це ухвалюють співвласники багатоквартирних будинків.

Програма для Києва реалізовуватиметься як пілотний проєкт. Вивчаємо доцільність і можливості її розширення на інші міста,

– додала Свириденко.

Важливо! Упродовж 30 днів КМДА має скласти список будинків, які відповідають критеріям програми. Лише опісля уряд ухвалить окреме рішення про виділення коштів. Наразі постанова створює правові підстави для реалізації ініціативи.

До слова, "експеримент" щодо забезпечення системами резервного живлення багатоповерхівок столиці є частиною планів стійкості регіонів – комплексу заходів для підготовки енергосистеми та ЖКГ до наступного опалювального сезону.

Що ще відомо про заходи в столиці?