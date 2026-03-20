Как Киев готовят к следующей зиме?
Детали сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. В частности, многоэтажки столицы оборудуют резервным питанием.
Государство профинансирует закупку и установку аккумуляторов, инверторов и генераторов для работы лифтов и инженерных систем, а также освещения мест общего пользования.
Однако на жителях останется эксплуатация этого оборудования – закупка топлива, техническое обслуживание, ремонт.
Участие в проекте является добровольным, поэтому решение об этом принимают совладельцы многоквартирных домов.
Программа для Киева будет реализовываться как пилотный проект. Изучаем целесообразность и возможности ее расширения на другие города,
– добавила Свириденко.
Важно! В течение 30 дней КГГА должна составить список домов, которые соответствуют критериям программы. Только после правительство примет отдельное решение о выделении средств. Сейчас постановление создает правовые основания для реализации инициативы.
К слову, "эксперимент" по обеспечению системами резервного питания многоэтажек столицы является частью планов устойчивости регионов – комплекса мероприятий для подготовки энергосистемы и ЖКХ к следующему отопительному сезону.
Что еще известно о мероприятиях в столице?
Киев стал последним среди регионов, чей план устойчивости должен утвердить СНБО. В частности, документ предусматривает защиту 57 объектов критической инфраструктуры и установление более 200 мегаватт дополнительной генерации.
Ключевым приоритетом считают развитие распределенного теплоснабжения в столице. Однако эта часть плана требует доработки, которую должны завершить до начала апреля.
Общий бюджет подготовки столицы – 61,6 миллиарда гривен, из которых собственные средства города составляют лишь 10,6 миллиарда гривен.