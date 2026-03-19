Сколько должен длиться отопительный сезон?

Например, в некоторых городах ввели гибкий график подачи тепла, а кое-где – даже завершили сезон. Сколько он должен длиться, и где украинцы уже без отопления, сообщает 24 Канал.

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявлял, что государство готово обеспечивать отоплением дома украинцев, сколько того потребуют погодные условия.

У нас достаточно ресурсов для того, чтобы отопительный сезон завершался в соответствии с температурным режимом, а не определенных дат. Мы готовы работать и до 15 апреля,

– подчеркнул он.

Правда, в этом году потепление в Украине наступило раньше, поэтому кое-где горсоветы решили выключать теплоснабжение раньше.

К слову, по постановлению Кабмина №830, отопительный сезон заканчивают не раньше, чем когда средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8 градусов тепла – в течение 3 суток.

Где в Украине уже выключают отопление?

В среду, 18 марта, о завершении отопительного сезона сообщили сразу в двух украинских городах.

Луцк – соответствующее решение приняли во время очередного заседания исполкома горсовета, ссылаясь на повышение среднесуточной температуры в течение необходимого срока.

Николаев – сезон завершат с 24 марта по той же причине, сообщила местные власти. Однако теплоснабжение могут продолжить в детских садах, больницах, родильных домах и амбулаториях по отдельным обращениям управлений.

Однако в соцсетях инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Пользователи обеспокоены из-за возможного похолодания, ведь март традиционно отмечается переменчивой погодой.

Интересно! В эксклюзивном интервью 24 Канала синоптик Иван Семилит ранее рассказал, что март является переходным месяцем между зимой и весной, поэтому в этот период возможны погодные качели. В апреле снегопады также вероятны, однако пока ситуация не предусматривает таких явлений в Украине.

Кроме того, с 9 марта кое-где действуют так называемые графики для отопления. Например, в Львове теплоснабжение в помещения днем подают с более низкими параметрами, тогда как вечером температуру поднимают, сообщали в горсовете. Подобная схема также работает в Черновцах, писали коммунальщики.