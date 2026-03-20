Что известно о подготовке к следующему отопительному сезону?

Решение приняли на выездном заседании правительства, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Из выделенной суммы будет профинансирована защита 24 высоковольтных подстанций силами Агентства восстановления. На это предусмотрено 3,5 миллиарда гривен.

Еще 9,4 миллиарда гривен направили прифронтовым областям и Киевщине – на защитные сооружения для распределительных подстанций и других объектов критической инфраструктуры.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Мы начали подготовку к следующей зиме. Приоритеты – защита энергообъектов, развитие распределенной генерации, обеспечение дополнительными источниками питания объектов тепло- и водоснабжения, децентрализация теплоснабжения.

В частности политик заслушал руководителей ОВА Одесской, Николаевской и Херсонской областей по реализации планов устойчивости регионов.

На первые объекты Одесская область получит 582,3 миллиона гривен. Николаевская – 280,7 миллиона гривен. Херсонская 97,5 миллиона гривен.

Планы устойчивости регионов Украины – это комплекс мероприятий для подготовки энергосистемы и ЖКХ к следующему отопительному сезону. Они разработаны Правительством совместно с ОВА и органами местного самоуправления,

– пояснила Свириденко.

Она в частности обозначила ключевые элементы каждого плана:

защита энергообъектов;

развитие распределенной генерации;

обеспечение бесперебойного тепла, водоснабжения и водоотведения;

децентрализация системы теплоснабжения в крупных городах.

Общая потребность в финансировании мероприятий оценивается в 278 миллиардов гривен (5,4 миллиарда евро). Сейчас правительство работает над привлечением финансовых ресурсов от международных партнеров, а также планируется софинансирование со стороны общин для коммунальных объектов.

Обратите внимание! Премьер-министр Украины также отметила, что Киев представил план устойчивости. И это последний регион, чей план подготовки к зиме должен утвердить СНБО. Предполагается, что следует защитить 57 объектов критической инфраструктуры и установить более 200 мегаватт дополнительной генерации. Общий бюджет плана устойчивости – 61,6 миллиарда гривен, а потребность в дополнительном финансировании – 51 миллиард гривен.

