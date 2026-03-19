Как Украина готовится к следующей зиме?

Премьер-министр Юлия Свириденко уже провела рабочее совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины, о чем говорится в ее социальных сетях.

Читайте также В Киев снова вернулись графики отключений света: в чем причина

Совещание касалось:

шагов для обеспечения энергетической устойчивости; и основных направлений планов энергетической устойчивости регионов.

Общая стоимость плана вместе с потребностями Киева составляет почти 278 миллиардов гривен.

Юлия Свириденко Премьер-министр Уже сегодня мы должны принять безотлагательные шаги для подготовки к очередному отопительному сезону в условиях российских атак на критическую инфраструктуру нашего государства.

Она подчеркнула, что привлечение международных партнеров является ключевой задачей украинских представителей за рубежом. Свириденко в частности обозначила приоритетные задачи для украинских дипломатов на этом направлении.

Речь идет о совместной работе для усиления энергетической безопасности Украины, увеличение взносов в Фонд поддержки энергетики Украины, обеспечение нашего государства необходимым энергетическим оборудованием и топливом на фоне роста мировых цен на нефть из-за событий на Ближнем Востоке,

– объяснила Юлия Свириденко.

Заметьте! Политик добавила, что Координационный центр по реализации планов устойчивости определен платформой для координации действий.

В то же время министр энергетики Денис Шмыгаль рассказывал, что в рамках Фонда энергетической поддержки Украины будет создан Стратегический Резерв.

Доступный бюджет Резерва на сегодня уже составляет 197 миллионов евро,

– сообщил Шмыгаль.

Благодаря этому механизму украинские компании смогут накопить энергетическое оборудование к следующей зиме и использовать сформированные запасы для ремонтов.

Что следует знать относительно действующего отопительного сезона?