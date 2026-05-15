Что известно о спецсчете для детских выплат?

О том, как правительство меняет механизм начисления средств на детей, говорится в сообщении Юлии Свириденко.

Премьер-министр отметила, что государство упрощает механизм получения господдержки для семей с детьми и будущих родителей. Речь идет о целевой помощи:

компенсация за "Пакет малыша";

помощь по уходу за ребенком до одного года;

ясли;

Пакет школьника.

Выплаты по этим программам будут поступать на специальный счет "Дия. Карты".

Обратите внимание! Срок использования средств не будет иметь ограничений. В частности в правительстве расширят перечень категорий для оплаты с этой карты.

Свириденко отметила, что спецсчет "Дия.Карты" можно будет открыть еще до того, как семья подаст заявку на выплаты.

Однако если открыть счет заблаговременно, то во время обращения за господдержкой Единая информационная система социальной сферы Минсоцполитики автоматически подтянет и зафиксирует эту карточку для выплат. В ситуации, когда карты нет – при подаче заявки Единая система сформирует QR-код, по которому нужно перейти. Далее быстро открыть счет, завершить подачу заявки и получить средства.

О возможности открытия спецсчета "Дия.Карты" будет в ближайшее время проинформировано. Открытые с 1 января 2026 года счета остаются действительными, на них и в дальнейшем будут находить средства,

– добавила министр.

Свириденко также объяснила, что с обновлениями механизма сохраняется возможность получать детские выплаты через Ощадбанк, а не спецсчет. Это нужно указывать при обращениях в ЦНАП/тергромаду/орган ПФУ при оформлении заявки.

Помогут ли новые выплаты на детей выйти из демографического кризиса?

В 2025 году правительство пересмотрело систему выплат при рождении ребенка и в поддержку семей с маленькими детьми. С 1 января 2026 года обновления заработали.

Так, при рождении ребенка теперь можно получить 50 тысяч гривен. Далее до 1 года ежемесячно выплачивают по 7 тысяч гривен.

Также после 1 года можно получать деньги на детский сад или няню – 8 тысяч/месяц. Главное условие для этого – выход одного из родителей на работу.

Как отмечалось, результатом реформы детских выплат должен стать большая рождаемость. По плану правительства этого можно достичь, если помочь родителям одновременно работать и воспитывать детей.

Зато по словам Светланы Аксеновой, ученой Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины, в государстве усиливается демографический кризис. Об этом пишет "Главком".

Демографиня отмечает, что за период независимости в Украине смертность преобладает рождаемость. А новые формы финансирования не повлияют на улучшение ситуации.

Это прежде всего форма государственной поддержки семей в ответственный и непростой период, когда один из родителей вынужденно оставляет оплачиваемую работу, а расходы семьи растут,

– объяснила Аксенова.

Эксперт добавляет, что задача государства – создать условия, в которых семьи не боятся рожать. И несмотря на то, что финансовая составляющая является важным, "демографическая политика должна быть комплексной".

По словам Аксеновой, нужно заботиться не только о количестве рождаемости. Так, надо учитывать условия развития и воспитания детей. Это возможно в объединении и финансовой поддержки, и образования, и здравоохранения.

Что еще нужно знать о выплатах на детей в Украине?

До мая была проблема с выплатой детских средств для заявок от января-февраля 2026 года. Впоследствии министр соцполитики объяснял, что ситуация случилась из-за технического сбоя. Так, некоторые семьи получили средства с опозданием на 2 – 3 месяца.

В частности Денис Улютин анонсировал, что в мае должен появиться алгоритм, по которому семьи смогут подавать заявки на детскую помощь через Дию, в электронном формате.

В то же время в Украине реализуют ряд программ поддержки для семей с детьми от благотворительных и международных организаций. Сейчас часть из них касается семей, пострадавших в результате войны. Например, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между Полтавской ОВА и Детским Фондом ООН (UNICEF), семьи с ребенком могут получить единовременное пособие в размере 40 долларов США.