Какую помощь могут получить семьи с детьми?

Деньги предоставляют в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между Полтавской ОГА и Детским Фондом ООН (UNICEF), о чем сообщили в Управлении социальной и ветеранской политики Лубенского городского совета.

Размер единовременного пособия на семью составляет 40 долларов США по курсу НБУ. Сейчас это примерно 17 500 гривен.

Получить поддержку могут семьи с ребенком или с детьми до 18 лет, если они соответствуют следующим критериям:

имеют зарегистрированное или задекларированное место жительства в пределах Полтавской области;

пострадали от агрессии россиян (авиаудары, бомбардировки, последствия взрывов неразорвавшихся боеприпасов и другие вооруженные нападения);

ребенок или родители получили травмы или вред здоровью в результате акта прямой агрессии врага;

один из членов семьи погиб в результате акта агрессии врага (при условии, что семья сохраняет статус "семья с ребенком").

Как именно семье назначают помощь?

Также подробно расписан механизм оказания помощи. Уполномоченный представитель общины обеспечивает подачу документов в течение 10 дней со дня возникновения соответствующих обстоятельств. Центр начисления выплат осуществляет проверку и в течение 3 дней регистрирует информацию.

Представитель семьи должен предоставить следующие документы:

заявление о предоставлении помощи;

копии документов, удостоверяющих личность;

копия свидетельства о рождении ребенка;

выписка из Единого государственного демографического реестра со сведениями о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывания) или выписка из реестра теробщины;

копия номера учетной карточки налогоплательщика;

информация о номере банковского счета (по стандарту IBAN) заявителя, который открыт в банке, действующего на территории Украины для выплаты денежной помощи.

В случае гибели одного из членов семьи предоставляется еще копия свидетельства о смерти члена семьи, копия врачебного свидетельства о смерти и копии документов, подтверждающих родственные отношения. Но есть важный нюанс – семья должна сохранять статус "семья с ребенком".

Изменения произошли с 1 апреля текущего года. Дело в том, что ранее УВКБ ООН предоставляло стандартную денежную помощь на одного человека, покрывающую период 3 месяца. Размер ее составлял 10 800 гривен.

Но отныне размер поддержки будет зависеть от ситуации, в которой находится домохозяйство.

Также отменили два типа помощи. Например, выплата для лиц, проживающих вблизи линии фронта. Ранее им предоставляли 1 800 гривен на человека в месяц.

Еще уязвимые лица, находившиеся в состоянии внутреннего перемещения более 6 месяцев и имели право на получение государственной помощи для ВПЛ, но не имели доступа к ней, могли получать 2 – 3 тысячи гривен в месяц. Но сейчас эта поддержка тоже отменена.

Что еще следует знать о денежных выплатах для украинцев?

Напомним, что семьи с детьми смогут получить выплату в размере 6 500 гривен. Это касается семей, в которых есть дети с инвалидностью подгруппы А.

Поддержку получат жители девяти областей: в Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской. Выплаты будут осуществлены через Пенсионный фонд. Средства поступят на банковские счета в течение нескольких месяцев.

В то же время эксперт Андрей Павловский считает, что Украина должна перестроить социальную систему. И сделать это так, чтобы единовременных выплат для населения было меньше.

Таким образом, финансовые трудности уязвимых слоев населения никуда не исчезают. А единоразовые выплаты быстро расходуются на важные нужды.