Какую помощь от ООН могут получить украинцы?

Наибольший размер выплаты составляет 12 300 гривен, о чем говорится на сайте УВКБ ООН.

Ее могут получить лица, которые вынуждены были покинуть свой дом возле линии фронта или эвакуироваться. Поддержка покрывает период 3 месяца.

Также сейчас предусмотрена такая помощь:

лица, пострадавшие от обстрелов, могут получить выплату в размере 12,300 гривен, что покрывает период в 3 месяца;

уязвимые люди, которые находятся в состоянии внутреннего перемещения более 6 месяцев и имеют право на получение государственной помощи для ВПЛ, но не имеют доступа к ней, могут получить 2 или 3 тысячи гривен на человека в месяц.

Важно! Ранее украинцы, проживающие вблизи линии фронта, могли получить 1 800 гривен на человека в месяц. Но пока ООН не предоставляет такой тип помощи.

В частности по приоритетности право на помощь предусмотрено таким людям:

лица, чье жилье было повреждено в результате атак или стало непригодным для жизни в результате военных действий;

домохозяйства, потерявшие родственника в результате ракетного удара или атаки БпЛА;

домохозяйства, где человек был госпитализирован или нуждается в лечении в результате атаки;

лица, которые были эвакуированы с территорий, на которых ведутся или велись) боевые действия или ВОТ;

уязвимые ВПЛ, которые были внутренне перемещены в течение последних 6 месяцев с территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или ВОТ;

уязвимые лица, которые были вынуждены покинуть Украину после 24 февраля 2022 года, вернулись в Украину из-за границы в течение последних 12 месяцев и непрерывно находятся в стране не менее трех месяцев;

уязвимые ВПЛ, которые в течение последних 12 месяцев вернулись к местам своего постоянного проживания в Украине и непрерывно находятся в месте возвращения не менее трех месяцев.

Напомним! В то же время проект помощи ООН для пенсионеров был прекращен летом 2025 года. Причиной стала нехватка финансовых ресурсов. Об этом сообщали в Минсоцполитики. Но в случае предоставления дополнительных средств, программу могут восстановить или заменить на другую.

