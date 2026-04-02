Яку допомогу від ООН можуть отримати українці?
Найбільший розмір виплати становить 12 300 гривень, про що йдеться на сайті УВКБ ООН.
Читайте також Жителі однієї з областей зможуть отримати нову допомогу від ООН
Її можуть отримати особи, які змушені були покинути свою домівку біля лінії фронту або евакуюватися. Підтримка покриває період 3 місяці.
Також наразі передбачена така допомога:
- особи, що постраждали від обстрілів, можуть отримати виплату у розмірі 12,300 гривень, що покриває період у 3 місяці;
- вразливі люди, які перебувають у стані внутрішнього переміщення понад 6 місяців та мають право на отримання державної допомоги для ВПО, але не мають доступу до неї, можуть отримати 2 або 3 тисячі гривень на людину на місяць.
Важливо! Раніше українці, що проживали поблизу лінії фронту, могли отримати 1 800 гривень на людину на місяць. Але наразі ООН не надає такий тип допомоги.
Зокрема за пріоритетністю право на допомогу передбачено таким людям:
- особи, чиє житло було пошкоджене внаслідок атак або стало непридатним для життя внаслідок воєнних дій;
- домогосподарства, що втратили родича внаслідок ракетного удару або атаки БпЛА;
- домогосподарства, де людина була госпіталізована чи потребує лікування внаслідок атаки;
- особи, що були евакуйовані з територій, на яких ведуться чи велися) бойові дії або ТОТ;
- вразливі ВПО, які були внутрішньо переміщені протягом останніх 6 місяців з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або ТОТ;
- вразливі особи, які були змушені покинути Україну після 24 лютого 2022 року, повернулись до України з-за кордону протягом останніх 12 місяців та безперервно перебувають в країні щонайменше три місяці;
- вразливі ВПО, які протягом останніх 12 місяців повернулися до місць свого постійного проживання в Україні та безперервно перебувають у місці повернення щонайменше три місяці.
Нагадаємо! Водночас проєкт допомоги ООН для пенсіонерів був припинений влітку 2025 року. Причиною став брак фінансових ресурсів. Про це повідомляли у Мінсоцполітики. Але у разі надання додаткових коштів, програму можуть відновити або замінити на іншу.
Яку ще виплату можуть отримати українці з 1 квітня?
- З 1 квітня "стартувала грошова виплата" у розмірі 1 500 гривень. Її отримають пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім’ї, одинокі матері.
- Гроші надійдуть один раз протягом квітня. Вони будуть нараховані рахунки в банках або через Укрпошту.