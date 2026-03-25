Що відомо про нову допомогу від Карітасу?

Ця допомога надається в рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні", повідомляє Карітас Полтава.

Розпочалась саме реєстрація на надання фінансової допомоги на оплату комуналки на опалювальний період. Ця підтримка призначається на домогосподарство.

Право на таку допомогу мають ВПО, що перемістилися у період з 2025 року, а також підпадають під один з критеріїв вразливості. Зараз до них належать:

  • люди старше 60 років;
  • особи, що мають інвалідність I чи II групи, інвалідність з дитинства;
  • вагітна жінка;
  • годуюча матір з дитиною до 3 років;
  • опікун неповнолітніх дітей або ж – недієздатних людей;
  • самотня матір або батько;
  • багатодітна родина, де 3 або більше неповнолітніх дітей;
  • людина з важким захворюванням.

Зверніть увагу! Під важким захворюванням мається на увазі те, що обмежує фізичні або психічні можливості людини. І, до того ж вимагає дороговартісного лікування, за яке не може заплатити родина.

Як отримати таку допомогу?

Щоб отримати таку допомогу, потрібно зібрати пакет документів:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка про статус ВПО від 2025 року;
  • номер рахунку IBAN;
  • документ, що є підтвердженням критеріїв вразливості;
  • довідка про пічне опалення або комунальні послуги;
  • а також – довідка про дохід.

Зверніть увагу! Телефон для довідок: 380 50 346 46 93.

Звернутися до цієї організації можна через ЦНСП. Точна адреса: Полтавська область, СМТ Чорнухи, вулиця Центральна 28.

Зауважимо, Карітас надає допомогу у різних містах України. Точну інформацію, щодо вашого населеного пункту можна знайти на офіційному сайті організації.

Які нюанси, щодо цієї допомоги потрібно знати?

  • Є громадяни, що підпадають під вказані критерії, але не мають право на таку допомогу. Йдеться про осіб, де дохід в родині більш як – 8 422 гривні на особу. Або ж на таку підтримку не може розраховувати домогосподарство, яке отримувало аналогічну допомогу від інших організацій.

  • Як довідка про доходи, можуть бути подані різного роду документи. Наприклад, зразків ОК-5 та ОК-7. Чи довідка або заява від ФОП з декларацією про доходи.