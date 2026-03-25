Що відомо про нову допомогу від Карітасу?

Ця допомога надається в рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні", повідомляє Карітас Полтава.

Розпочалась саме реєстрація на надання фінансової допомоги на оплату комуналки на опалювальний період. Ця підтримка призначається на домогосподарство.

Право на таку допомогу мають ВПО, що перемістилися у період з 2025 року, а також підпадають під один з критеріїв вразливості. Зараз до них належать:

люди старше 60 років;

особи, що мають інвалідність I чи II групи, інвалідність з дитинства;

вагітна жінка;

годуюча матір з дитиною до 3 років;

опікун неповнолітніх дітей або ж – недієздатних людей;

самотня матір або батько;

багатодітна родина, де 3 або більше неповнолітніх дітей;

людина з важким захворюванням.

Зверніть увагу! Під важким захворюванням мається на увазі те, що обмежує фізичні або психічні можливості людини. І, до того ж вимагає дороговартісного лікування, за яке не може заплатити родина.

Як отримати таку допомогу?

Щоб отримати таку допомогу, потрібно зібрати пакет документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка про статус ВПО від 2025 року;

номер рахунку IBAN;

документ, що є підтвердженням критеріїв вразливості;

довідка про пічне опалення або комунальні послуги;

а також – довідка про дохід.

Зверніть увагу! Телефон для довідок: 380 50 346 46 93.

Звернутися до цієї організації можна через ЦНСП. Точна адреса: Полтавська область, СМТ Чорнухи, вулиця Центральна 28.

Зауважимо, Карітас надає допомогу у різних містах України. Точну інформацію, щодо вашого населеного пункту можна знайти на офіційному сайті організації.

Які нюанси, щодо цієї допомоги потрібно знати?