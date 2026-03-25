Що відомо про нову допомогу від Карітасу?
Ця допомога надається в рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні", повідомляє Карітас Полтава.
Читайте також Ця категорія українців отримає більші пенсії: чиї виплати зростуть майже на 1 тисячу гривень
Розпочалась саме реєстрація на надання фінансової допомоги на оплату комуналки на опалювальний період. Ця підтримка призначається на домогосподарство.
Право на таку допомогу мають ВПО, що перемістилися у період з 2025 року, а також підпадають під один з критеріїв вразливості. Зараз до них належать:
- люди старше 60 років;
- особи, що мають інвалідність I чи II групи, інвалідність з дитинства;
- вагітна жінка;
- годуюча матір з дитиною до 3 років;
- опікун неповнолітніх дітей або ж – недієздатних людей;
- самотня матір або батько;
- багатодітна родина, де 3 або більше неповнолітніх дітей;
- людина з важким захворюванням.
Зверніть увагу! Під важким захворюванням мається на увазі те, що обмежує фізичні або психічні можливості людини. І, до того ж вимагає дороговартісного лікування, за яке не може заплатити родина.
Як отримати таку допомогу?
Щоб отримати таку допомогу, потрібно зібрати пакет документів:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- довідка про статус ВПО від 2025 року;
- номер рахунку IBAN;
- документ, що є підтвердженням критеріїв вразливості;
- довідка про пічне опалення або комунальні послуги;
- а також – довідка про дохід.
Зверніть увагу! Телефон для довідок: 380 50 346 46 93.
Звернутися до цієї організації можна через ЦНСП. Точна адреса: Полтавська область, СМТ Чорнухи, вулиця Центральна 28.
Зауважимо, Карітас надає допомогу у різних містах України. Точну інформацію, щодо вашого населеного пункту можна знайти на офіційному сайті організації.
Які нюанси, щодо цієї допомоги потрібно знати?
Є громадяни, що підпадають під вказані критерії, але не мають право на таку допомогу. Йдеться про осіб, де дохід в родині більш як – 8 422 гривні на особу. Або ж на таку підтримку не може розраховувати домогосподарство, яке отримувало аналогічну допомогу від інших організацій.
Як довідка про доходи, можуть бути подані різного роду документи. Наприклад, зразків ОК-5 та ОК-7. Чи довідка або заява від ФОП з декларацією про доходи.