Які виплати отримують чорнобильці у 2026 році?
Зокрема перерахували виплати й чорнобильцям, про що повідомили у Пенсійному фонді.
Зокрема було підвищено й розміри мінімальних пенсій по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вона передбачені в статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи":
Отже, з березня поточного року пенсії змінилися таким чином:
- для І групи інвалідності – до 11 048,25 гривні (або на 1 192,54 гривні);
- для ІІ групи інвалідності – до 88 38,60 гривень (або на 954,03 гривні);
- для ІІІ групи інвалідності – до 68 13,09 гривні (або на 735,40 гривень) – для дітей з інвалідністю – до 6 813,09 гривні (або на 735,40 гривень).
Ба більше, було перераховано пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС І категорії, а також членам сімей з-поміж цих осіб, які обчислені:
- з врахуванням заробітної плати за роботу по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
- або п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати в розмірі відшкодування фактичних збитків.
Зверніть увагу! Як зазначили у Пенсійному фонді, перерахунок було проведено шляхом збільшення показника середньої заробітної плати. Він враховувався при обчисленні пенсії. Тобто схема має такий вигляд: 7 994,47 гривні х 1,115 х 1,121 = 9992,40 гривень.
Що ще слід знати чорнобильцям?
- Учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС мають різні види підтримки від держави. Наприклад, для цих осіб вік виходу на пенсію зменшується на 5, 8 або 10 років. Конкретна цифра залежить від часу та тривалості роботи в зоні відчуження.
- Також до державних пенсій (за віком або по інвалідності)встановлюється додаткова грошова виплата. А у разі смерті годувальника (якщо, звісно, він або вона належали до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи) непрацездатним членам родини призначається пенсія – у зв’язку з втратою годувальника.
- Ба більше, чорнобильці мають пільги, які передбачені державою. Соціальна допомога залежить від категорії постраждалих.