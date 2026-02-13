Які пенсії передбачені чорнобильцям?

Наприклад, пенсії за віком, для людей, що працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, призначаються зі зменшенням пенсійного віку на 1 – 13 років, про що пише Пенсійний фонд.

Тривалість страхового стажу зменшується на кількість років зменшення пенсійного віку. Але слід пам’ятати, що страховий стаж не може бути менше ніж 15 років.

Учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС вік виходу на пенсію зменшується на 5, 8 або 10 років – залежності від часу та тривалості роботи в зоні відчуження.

Водночас розмір пенсії за віком обчислюється за загальними правилами відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Наразі мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС становить:

для І групи інвалідності – 17 486,60 гривень;

для ІІ групи інвалідності – 13 989,28 гривні;

для ІІІ групи інвалідності – 10 491,96 гривні.

Зверніть увагу! Особам з інвалідністю, яким встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, пенсії по інвалідності призначаються в розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986 – 1990 роках або із зарплати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

До державних пенсій за віком або по інвалідності встановлюється додаткова пенсія, розмір якої залежить від належності особи до відповідної категорії постраждалих.

А у разі смерті годувальника, який належав до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, непрацездатним членам родини призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Якщо годувальник був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника може обчислюватись із заробітку, одержаного годувальником за роботу в зоні відчуження у 1986 – 1990 роках, або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати,

– додали у ПФУ.

Важливо! Розмір виплат зміниться з урахуванням індексації пенсій у березні 2026 року.

Що ще слід знати чорнобильцям?