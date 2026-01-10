Які актуальні розміри пенсії по втраті годувальника?

У 2026 році пенсія у зв’язку з втратою годувальника в Україні призначається за чинними правилами, але з урахуванням оновленого прожиткового мінімуму та індексації. Саме ці показники визначають мінімальні гарантії та впливають на кінцеві суми виплат для родин, які втратили основне джерело доходу, пише 24 Канал.

Цікаво Деякі українці, які мають онуків, можуть претендувати на надбавку до пенсії

Пенсія розраховується залежно від кількості непрацездатних членів сім’ї, зауважили у Пенсійному фонді:

Якщо отримувач один, йому призначають 50% пенсії за віком померлого годувальника. Коли право мають двоє або більше осіб, загальний розмір виплати становить 100% пенсії за віком, яку мав або міг би отримувати померлий, і ця сума розподіляється між усіма порівну.

Окремі правила діють для дітей-сиріт: якщо померли обоє батьків, пенсія призначається окремо за кожного з них, виходячи з пенсійних прав матері та батька.

Який мінімальний розмір пенсії по втраті годувальника?

Водночас закон встановлює мінімальні розміри такої пенсії. Як пояснили у ПФУ, у 2026 році виплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 2 595 гривень на одного отримувача.

Важливо! Для двох членів сім’ї гарантований мінімум становить 120% цього показника, а для трьох й більше вже 150%.

Крім того, інший порядок розрахунку передбачений для сімей загиблих військовослужбовців. У таких випадках суми залежать від обставин смерті та можуть бути значно вищими, але водночас не можуть бути меншими за встановлений державою мінімум.

Як зросли пенсії в Україні з 1 січня 2026 року?