Какие актуальные размеры пенсии по потере кормильца?
В 2026 году пенсия в связи с потерей кормильца в Украине назначается по действующим правилам, но с учетом обновленного прожиточного минимума и индексации. Именно эти показатели определяют минимальные гарантии и влияют на конечные суммы выплат для семей, которые потеряли основной источник дохода, пишет 24 Канал.
Пенсия рассчитывается в зависимости от количества нетрудоспособных членов семьи, отметили в Пенсионном фонде:
- Если получатель один, ему назначают 50% пенсии по возрасту умершего кормильца.
- Когда право имеют двое или более лиц, общий размер выплаты составляет 100% пенсии по возрасту, которую имел или мог бы получать умерший, и эта сумма распределяется между всеми поровну.
Отдельные правила действуют для детей-сирот: если умерли оба родителя, пенсия назначается отдельно за каждого из них, исходя из пенсионных прав матери и отца.
Какой минимальный размер пенсии по потере кормильца?
В то же время закон устанавливает минимальные размеры такой пенсии. Как пояснили в ПФУ, в 2026 году выплата не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 2 595 гривен на одного получателя.
Важно! Для двух членов семьи гарантированный минимум составляет 120% этого показателя, а для трех и более уже 150%.
Кроме того, другой порядок расчета предусмотрен для семей погибших военнослужащих. В таких случаях суммы зависят от обстоятельств смерти и могут быть значительно выше, но в то же время не могут быть меньше установленного государством минимума.
Как выросли пенсии в Украине с 1 января 2026 года?
С начала года базовый социальный стандарт был пересмотрен: прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, повысили с 2 361 до 2 595 гривен. Именно этот показатель является ключевым для определения минимальных и предельных размеров пенсионных выплат.
В результате перерасчета для неработающих пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, минимальная пенсия увеличится на 234 гривны. Отныне ее размер не может быть ниже 2 595 гривен, что соответствует обновленному прожиточному минимуму.
В то же время закон ограничивает и верхний предел пенсий. Максимальная выплата в 2026 году устанавливается на уровне десяти прожиточных минимумов, а значит не может превышать 25 950 гривен независимо от размера начисленной пенсии.