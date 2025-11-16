Что будет с прожиточным минимумом в 2026 году?
В 2026 году в Украине вырастет прожиточный минимум, пишет 24 Канал. Согласно Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы, минимальные показатели будут такими:
- Трудоспособные лица: 3 288 гривен в 2026 году (в 2025 году – 3 028 гривен)
- Лица, утратившие трудоспособность: 2 564 гривны в 2026 году (в 2025 году – 2 361 гривна)
- Дети до 6 лет: 2 783 гривны в 2026 году (в 2025 году – 2 563 гривны)
- Дети от 6 до 18 лет: 3 471 гривна в 2026 году (в 2025 году – 3 196 гривен)
- Базовый показатель на одного человека: 3 171 гривна в 2026 году (в 2025 году – 2 920 гривен)
При этом, прожиточный минимум для трудоспособных граждан планируется повышать и в последующие годы: 3 288 гривен в 2026 году, 3 482 гривны в 2027 и 3 667 гривен в 2028 году.
Обратите внимание! Это означает, что номинально украинцы получат больше, однако реальный эффект будет зависеть от уровня инфляции и изменения цен на основные товары и услуги.
Повлияет ли рост прожиточного минимума на соцвыплаты?
Как объяснили в Пенсионном фонде, рост прожиточного минимума влияет на многие социальные выплаты: минимальную пенсию, пособие по безработице, алименты, социальные льготы, а также необлагаемые выплаты на погребение и благотворительную помощь. В
Соответственно, повышение минимума повышает базу расчета этих выплат и может немного облегчить финансовое положение отдельных категорий населения.
Что будет с пенсионными выплатами в 2026 году?
Согласно Бюджетной декларации, минимальная пенсия в Украине вырастет до 2 564 гривен в 2026 году, до 2 715 гривен в 2027 году и до 2 859 гривен в 2028 году.
В 2026 году для выхода на пенсию украинцам нужен определенный страховой стаж: в 60 лет – не менее 33 лет, в 63 года – не менее 23 лет, в 65 лет – от 15 лет.
Также с 1 марта 2026 года планируется осовременивание пенсий, однако повышение будет касаться только базовой части пенсии и не затронет надбавки и дополнительные выплаты.