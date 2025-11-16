Что будет с прожиточным минимумом в 2026 году?

В 2026 году в Украине вырастет прожиточный минимум, пишет 24 Канал. Согласно Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы, минимальные показатели будут такими:

Трудоспособные лица: 3 288 гривен в 2026 году (в 2025 году – 3 028 гривен)

Лица, утратившие трудоспособность: 2 564 гривны в 2026 году (в 2025 году – 2 361 гривна)

Дети до 6 лет: 2 783 гривны в 2026 году (в 2025 году – 2 563 гривны)

Дети от 6 до 18 лет: 3 471 гривна в 2026 году (в 2025 году – 3 196 гривен)

Базовый показатель на одного человека: 3 171 гривна в 2026 году (в 2025 году – 2 920 гривен)

При этом, прожиточный минимум для трудоспособных граждан планируется повышать и в последующие годы: 3 288 гривен в 2026 году, 3 482 гривны в 2027 и 3 667 гривен в 2028 году.

Обратите внимание! Это означает, что номинально украинцы получат больше, однако реальный эффект будет зависеть от уровня инфляции и изменения цен на основные товары и услуги.

Повлияет ли рост прожиточного минимума на соцвыплаты?

Как объяснили в Пенсионном фонде, рост прожиточного минимума влияет на многие социальные выплаты: минимальную пенсию, пособие по безработице, алименты, социальные льготы, а также необлагаемые выплаты на погребение и благотворительную помощь. В

Соответственно, повышение минимума повышает базу расчета этих выплат и может немного облегчить финансовое положение отдельных категорий населения.

Что будет с пенсионными выплатами в 2026 году?