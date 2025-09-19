Изменится ли размер минимальной пенсии в 2026 году?
В 2026 году размер пенсий будет зависеть в частности он их индексации, пишет 24 Канал.
Всего на пенсионное обеспечение на следующий год выделено 1 триллион 27 миллиардов гривен. В то же время на 2025 год заложили сумму на 123,4 миллиарда гривен меньше, о чем сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.
В частности в Бюджетной декларации 2026-2028 годы есть прогноз правительства по минимальной пенсии. Отмечается, она будет меняться следующим образом:
- с 1 января 2026 года – повышение до 2 564 гривен (+8,6%);
- с 2027 года – увеличение до 2 715 гривен (+5,9%);
- с 2028 года – рост до 2 859 гривен (+5,3%).
Более того, члены парламента сейчас обсуждают изменения размеров пенсий в Украине. Речь идет об идее выйти в конце следующего года на 6 тысяч гривен для минимальной пенсии.
В Верховной Раде обсуждают ограничения спецпенсий хотя бы во время военного положения, чтобы они не превышали три минимальные заработные платы. То есть сейчас это 24 тысячи гривен,
– сказал народный депутат Руслан Горбенко.
Также в Украине могут ограничить спецпенсии (их получают судьи, прокуроры и т.д.) во время действия военного положения. Они не должны превышать три минимальные зарплаты.
Напомним! По состоянию на сентябрь 2025 года минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривны.
Что еще известно о пенсиях в Украине?
Военные в Украине на пенсии могут рассчитывать на выплаты до 100% от своего денежного обеспечения. В частности выплаты предоставляются за выслугу лет, по инвалидности и в случае потери кормильца.
Даниил Гетманцев заявил, что причиной низких пенсий является масштабная теневая экономика. Именно этот показатель влияет на социальную выплаты. Согласно словам Гетманцева, из-за неуплаты налогов государство ежегодно теряет миллиарды гривен.