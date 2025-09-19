Изменится ли размер минимальной пенсии в 2026 году?

В 2026 году размер пенсий будет зависеть в частности он их индексации, пишет 24 Канал.

Всего на пенсионное обеспечение на следующий год выделено 1 триллион 27 миллиардов гривен. В то же время на 2025 год заложили сумму на 123,4 миллиарда гривен меньше, о чем сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

В частности в Бюджетной декларации 2026-2028 годы есть прогноз правительства по минимальной пенсии. Отмечается, она будет меняться следующим образом:

с 1 января 2026 года – повышение до 2 564 гривен (+8,6%); с 2027 года – увеличение до 2 715 гривен (+5,9%); с 2028 года – рост до 2 859 гривен (+5,3%).

Более того, члены парламента сейчас обсуждают изменения размеров пенсий в Украине. Речь идет об идее выйти в конце следующего года на 6 тысяч гривен для минимальной пенсии.

В Верховной Раде обсуждают ограничения спецпенсий хотя бы во время военного положения, чтобы они не превышали три минимальные заработные платы. То есть сейчас это 24 тысячи гривен,

– сказал народный депутат Руслан Горбенко.

Также в Украине могут ограничить спецпенсии (их получают судьи, прокуроры и т.д.) во время действия военного положения. Они не должны превышать три минимальные зарплаты.

Напомним! По состоянию на сентябрь 2025 года минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривны.

Что еще известно о пенсиях в Украине?