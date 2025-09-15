Сколько денег в Украине находятся в "тени"?

Низкие зарплаты учителей и скромные пенсии связаны с уклонением от уплаты налогов, пишет 24 Канал со ссылкой комментарий председателя финансового комитета Верховной Рады Украины Даниила Гетманцева.

Он отметил, что государство ежегодно теряет миллиарды гривен из-за масштабной теневой экономики и тех, кто способствует ее существованию. По словам чиновника сочетание "тени" и коррупции фактически лишает Украину шансов на развитие.

За счет сочетания "тени" и коррупции, что является одним и тем же, мы с вами являемся бедной страной. Даже в мирное время мы были бедной страной, не говоря уже о том, когда мы 60% расходов направляем на безопасность и оборону",

- сказал Гетманцев.

По данным председателя финансового комитета Верховной Рады, почти половина экономики находится в "тени" – это около 900 миллиардов гривен, которые могли бы поступить в бюджет в виде налогов.

Гетманцев напомнил, что учителя сегодня остаются одной из социально незащищенных категорий среди работников бюджетной сферы.

Это огромное количество людей, огромное количество семей, которую государство последовательно, стабильно, недооценивает и оскорбляет. Речь идет о материальном обеспечении и уважении,

– подчеркнул он.

Сегодня средняя зарплата украинских учителей сейчас составляет около 15 тысяч гривен (350 долларов), что ниже, чем в Молдове и ряде других стран. По словам политика, это заставляет педагогов искать дополнительные заработки вне школы.

Бесспорно, мы человека толкаем на то, что он должен что-то еще зарабатывать, кроме обучения детей, а с другой стороны, мы его унижаем, ставя в социально незащищенные условия. Человек молодой, который учится, сто раз подумает, идти ли работать по профессии,

– добавил Гетманцев.

Он отметил, что инвестиции в педагогов напрямую связаны с будущим страны: если не поддерживать учителей, проигрывает вся Украина.

