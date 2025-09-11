Что предлагает Кабмин?

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала в Верховную Раду законопроект о международном автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Документ предусматривает передачу данных о продавцах, пишет 24 Канал со ссылкой на законопроект №14025.

Документ определяет, что цифровые платформы, такие как OLX, Rozetka и другие, будут выполнять функции дополнительных агентов. Для физических лиц предусмотрен налог в размере 5%.

Что в законопроекте №14025?

Операторы платформ обязаны фиксировать и включать в отчет о доходах каждого подотчетного продавца, который является физическим лицом, следующую информацию:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

адрес места жительства;

идентификационный налоговый номер;

индивидуальный налоговый номер плательщика НДС (если есть);

дата рождения.

Если подотчетный продавец занимается деятельностью по предоставлению недвижимости в аренду, цифровые платформы должны дополнительно передавать в налоговые органы:

адрес каждой единицы объявления объекта недвижимости и, при наличии, регистрационный номер объекта;

общую сумму вознаграждения, уплаченную или зачисленную в течение каждого квартала отчетного периода, а также количество операций по аренде каждой единицы объявления;

сумму сборов, комиссий или налогов, которые были удержаны или взысканы оператором платформы за тот же период;

количество дней, в течение которых объект сдавался в аренду (при наличии информации), и его тип.

