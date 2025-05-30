Что предусматривает законопроект

Законопроект предусматривает, что сами платформы будут удерживать налоги с физических лиц, которые продают товары или предоставляют услуги, но не являются официально зарегистрированными предпринимателями. Речь идет не о дополнительном налогообложении, а об уплате уже существующих налогов, рассказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев в интервью Фокусу, передает 24 Канал.

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"Закон не касается предпринимателей, которые работают легально. Он направлен только на тех, кто много лет продает товары или предоставляет услуги без уплаты налогов. Фактически эти лица уже должны были бы платить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Зато новая модель предлагает льготную ставку – только 5%", – объяснил депутат.

Когда внедрят изменения

Гетманцев отметил, что окончательного решения по законопроекту еще нет: комитет только начинает сбор позиций от бизнеса, общественности и правительства. Впереди – большое публичное обсуждение.

Также он прокомментировал ситуацию с письмами от налоговой, которые некоторые украинцы получают в связи с транзакциями через NovaPay. По его словам, такие обращения должны касаться исключительно случаев скрытой предпринимательской деятельности, а не бытовых переводов.

"Перед тем как отправлять запрос, налоговик должен убедиться, что речь идет именно о предпринимательской деятельности, которая приводит к значительным потерям бюджета", – добавил Гетманцев.