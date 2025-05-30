Налоговые ставки и лимиты доходов
Какие налоги будут платить ФЛП в июне, какие лимиты доходов будут действовать и что меняется в переводах между карточками – коротко о главном, что нужно знать каждому предпринимателю с 1 июня 2025 года, рассказывает 24 Канал.
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1 группа
- Годовой лимит дохода: 1 336 000 гривен (167 размеров минимальной заработной платы (МЗП)).
- Единый налог: до 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 302,80 гривен/месяц.
- Единый социальный взнос (ЕСВ): 1 760 гривен/месяц (22% от МЗП).
- Военный сбор: 800 гривен/месяц (10% от МЗП).
2 группа
- Годовой лимит дохода: 6 672 000 гривен (834 МЗП).
- Единый налог: до 20% от МЗП, что составляет 1 600 гривен/месяц.
- ЕСВ: 1 760 гривен/месяц.
- Военный сбор: 800 гривен/месяц.
3 группа
- Годовой лимит дохода: 9 336 000 гривен (1 167 МЗП).
- Единый налог:
- 5% от дохода для неплательщиков НДС.
- 3% от дохода для плательщиков НДС.
- ЕСВ: 1 760 гривен/месяц.
- Военный сбор: 1% от дохода.
Заметьте. Размеры ЕН и ЕСВ устанавливаются в начале года и не меняются с изменением МЗП в течение года.
Изменения в отчетности и налоговых формах
С 1 апреля 2025 года ФЛП III группы подают декларацию по новой форме, которая включает раздел для суммы военного сбора.
Переход между системами налогообложения
- Переход на упрощенную систему: Для перехода с общей на упрощенную систему налогообложения с III квартала 2025 года, необходимо подать заявление в ГНС до 16 июня 2025 года.
- Отказ от упрощенной системы: Чтобы отказаться от упрощенной системы налогообложения с III квартала 2025 года, нужно подать заявление до 20 июня 2025 года.
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Ограничения на переводы между счетами физических лиц
С 1 июня 2025 года максимальная сумма переводов между счетами физических лиц без документального подтверждения снижается со 150 000 гривен до 100 000 гривен в месяц в месяц. Это касается переводов по номеру карты, телефона или реквизитам IBAN. Новые ограничения не распространяются на снятие наличных, оплату товаров, коммунальные платежи, переводы между собственными счетами и на счета юридических лиц.
Эти изменения имеют целью усовершенствование налоговой системы и финансового контроля в Украине. ФОПам стоит тщательно ознакомиться с нововведениями и, при необходимости, обратиться к налоговым консультантам для надлежащей подготовки и адаптации к новым условиям.